La última gala de eliminación de Gran Hermano 2025 (Telefe) dejó fuera de la casa a Sandra Priore, la pescadora platense que se convirtió en una de las figuras más controvertidas de la edición. Tras seis meses de encierro, el público decidió su salida en un mano a mano con Selva Pérez, su principal rival, con el 52,4% de los votos en una placa negativa, a solo 21 días de la gran final.

Sandra se despidió aferrada a su clásico peluche de pescado, símbolo de su oficio y de su paso por el reality. Emocionada, agradeció a la producción y a sus compañeros:

“Gracias al Big, te quiero por siempre. Un lujo por haberme recibido en tu casa. ¡Chau chicos! Tana, te quiero ver en la final. ¡Vamos Ulises, vamos Tato!”, señaló antes de salir del lugar.

Aseguran que hubo fraude en la eliminación de Sandra y estalló el escándalo en Gran Hermano

Sin embargo, su salida estuvo marcada por una fuerte polémica. Durante su estadía, Priore fue protagonista de varios episodios que indignaron a los televidentes y generaron repudio en las redes sociales.

Se la vio probando y escupiendo comida en la olla, chupando cucharones, metiéndose el dedo en la nariz, tocándose la cola y limpiando las ojotas con el mismo repasador que usaba para secar los platos. Además, en otro episodio, fue cuestionada por usar insecticida cerca de la comida, lo que motivó un reto en vivo de Santiago del Moro.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

QUÉ DIJO SANDRA SOBRE SU ASQUEROSA FORMA DE COCINAR

Al salir de la casa, Santiago del Moro no dudó en preguntarle por sus métodos poco higiénicos a la hora de cocinar. Avergonzada, Sandra enfrentó los videos virales de sus polémicas conductas y se justificó: “Terrible. Inevitablemente, me he mandado un montón de cosas, todo fue sin darme cuenta".

"Son cosas que puedo hacer en mi casa y uno no las piensa y que son importantes. Pido disculpas. Indudablemente, se ven y no están buenas, pero jamás quise hacer una maldad o que a alguien le pase algo”, resaltó.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

La eliminación de Sandra no estuvo exenta de controversia fuera de la casa. En redes sociales circularon rumores de fraude, ya que varias encuestas daban como eliminada a Selva, e incluso el tarot había pronosticado la salida de la actriz. Finalmente, el resultado sorprendió a muchos y dejó a Selva en competencia, quien celebró su permanencia como una reivindicación tras días difíciles y conflictos internos.

EL LEGADO DE SANDRA EN GRAN HERMANO

Sandra Priore ingresó el 2 de diciembre y rápidamente se posicionó como organizadora de la casa, liderando la cocina, la limpieza y la administración interna. Aunque no formó parte de alianzas visibles, tejió vínculos que le permitieron evitar las placas más comprometidas durante buena parte del juego. Su perfil cambió con el tiempo, especialmente tras el enfrentamiento con Selva y la acumulación de críticas por su comportamiento.

Claudia Villafañe rompió el silencio y reveló el problema que tuvo en el cumple de 15 del hijo de Flor Peña

Su salida fue recibida con respeto por parte de los demás participantes y lágrimas de algunos compañeros, reconociendo su rol como referente en la convivencia. Andrea, la exjugadora que compartía dupla con Sandra, también debió abandonar la casa según la mecánica del programa.