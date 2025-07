Luego de finalizar Gran Hermano 2025, una de las participantes más polémicas y controvertidas sorprendió a todos al sumarse a una reconocida plataforma de contenidos para adultos.

Se trata de Jenifer Lauría, quien a sus 32 años, decidió dejar atrás el juego televisivo para mostrarse como nunca antes. La ex empleada del Sindicato de Camioneros, quien se hizo notar por un intenso romance con un conocido futbolista y por escenas provocativas junto a otro participante dentro del reality, ahora apuesta por un perfil mucho más audaz y personal.

Luchi consiguió el trabajo de sus sueños tras salir de Gran Hermano y desató un escándalo en las redes

QUIÉN ES JENIFER LAURIA, LA EX JUGADORA DE GRAN HERMANO

Jenifer Lauría es una mujer que vivió una transformación pública marcada por la exposición mediática, la superación personal y la búsqueda constante de autenticidad. Originaria de Canning, Buenos Aires, la exjugadora trabajó durante casi una década como empleada administrativa en el Sindicato de Camioneros, vinculado a la familia Moyano, uno de los grupos sindicales más influyentes del país.

Su ingreso a la casa de Gran Hermano en 2024 marcó un antes y un después en su vida, ya que dejó atrás un empleo estable para cumplir un sueño largamente acariciado y abrirse paso en el mundo del espectáculo.

Antes de su salto a la fama, Jenifer llevaba una vida relativamente reservada, dedicada a su trabajo y a su hija Emma, fruto de una relación con el futbolista Ricardo Centurión. Su historia personal estuvo marcada por episodios difíciles, incluyendo violencia de género, que ella misma relató con sinceridad y valentía, mostrando un perfil de mujer resiliente.

Gran Hermano: Tato Algorta rompió el silencio sobre su relación con Luz Tito tras consagrarse ganador

La relación con Centurión fue muy mediática y conflictiva, y Jenifer no dudó en hablar abiertamente sobre esa etapa complicada, que incluyó momentos de violencia y sufrimiento durante el embarazo de su hija.

En Gran Hermano, Jenifer se mostró como una persona frontal, divertida y con una personalidad que no pasa inadvertida. Se definió como alguien que “se lleva el mundo por delante” y que no teme mostrar su verdad, aunque no sea del agrado de todos. Su paso por el reality la catapultó a la fama y le permitió construir una imagen pública basada en la autenticidad y la sinceridad, cualidades que ella reivindica como su sello personal.

¿Fondo de olla o la bomba del año?: el impresionante rumor que vincula a Tinelli con Gran Hermano 2025

SE FILTRARON FOTOS “HOT” DE JENIFER DE GRAN HERMANO

Luego de su paso por Gran Hermano, donde también protagonizó un romance con otro participante, Jenifer decidió dar un giro inesperado y audaz en su carrera. A sus 32 años, dejó atrás los flashes del reality para sumergirse en el mundo del entretenimiento para adultos, incorporándose a la plataforma DivasPlay, un sitio de contenido para adultos donde promete mostrarse tal cual es, sin filtros ni intermediarios.

En sus propias palabras, “Mi paso por la televisión me expuso mucho, pero también me abrió puertas. DivasPlay es una de esas oportunidades que decidí aprovechar con total libertad”, afirmó, dejando en claro que no se arrepiente del giro que dio su carrera.

Thiago Medina rompió el silencio y reveló la verdad de su polémica separación con Daniela Celis: "Yo sé..."

La ex Gran Hermano reflexionó sobre lo que significa este proyecto a nivel personal: “Después de todo lo que viví públicamente, sentí que era el momento de tomar las riendas de mi propia imagen”. Jenifer enfatizó que su incorporación a esta plataforma responde a una nueva manera de enfocarse en sí misma y en su bienestar personal.

“Estoy empezando una etapa en la que priorizo lo que me hace bien. Ser parte de DivasPlay es una forma de apostar por mí misma. Me gusta que acá no se juzga. Cada mujer decide qué contar, cómo mostrarse y qué camino quiere recorrer”, concluyó con convicción.

Conmoción en el espectáculo argentino por la muerte de un famoso actor de Chiquititas y Casados con Hijos

En cuanto al tipo de contenido que realiza, Jenifer fue contundente: “No me interesa encajar en lo que se espera. Quiero mostrarme tal cual soy, y esta plataforma me permite hacerlo sin intermediarios”. Así, la ex participante de Gran Hermano se muestra decidida a construir una nueva imagen pública, más libre y auténtica, en un ámbito que le brinda control total sobre su expresión y su cuerpo.