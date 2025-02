El conflicto entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi continúa intensificándose, con nuevos desarrollos que mantienen a los protagonistas en el ojo público.

En las últimas horas, Yanina Latorre reveló un audio inédito de la China Suárez dirigido a Wanda Nara, en el que la actriz expresa su apoyo tras su primer encuentro con Icardi, quien en ese momento era esposo de Nara.

En el audio de apenas 18 segundos, se escucha a la ex Casi Ángeles Suárez decirle a Wanda Nara: “A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir, imagínate que a mí me chupa un huevo ya”.

“Y no pienso nada. No me importa. Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés”, señala.

Vale recordar que desde el comienzo del Wandagate, la angelita es quien sigue el día a día del escándalo con datos precisos y de primera mano.

La situación generó un aluvión de reacciones en las últimas horas en redes sociales, donde tanto la China como Mauro intentaron desacreditar las afirmaciones de Latorre. Sin embargo, esta última ha mantenido su postura firme, afirmando que siempre dice la verdad y que el interés del público por el tema es evidente