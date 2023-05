El pasado 7 de abril, la China Suárez confirmó su separación de Rusherking. Sin embargo a un mes de su sorpresiva separación, los rumores entre ambos siguen desvelando a sus fanáticos.

“Después de la Bresh, La China fue a un after a la casa de Lizardo Ponce. Y lo que me contaron fue que la China estuvo hablando con un cantante y, en un momento, se alejó y estuvo hablando mucho por el celular. Ahí alguien preguntó '¿qué le pasa a La China?'. Y dijeron ‘está hablando con Rusher’”, reveló Pochi, instagramer y panelista de Mañanísima, que se emite por el Canal de la Ciudad.

Y agregó: “En base a eso, Rusher me escribe a mí, de la nada. Yo nunca había hablado con él”

En este sentido, sostuvo que el trapero dijo: “Yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta, que sea feliz”.

Asimismo, aclaró que los tweets que se viralizaron no tenía como destino a Eugenia Suárez. “Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más”.

De esta forma, el cantante de “Además de Mí”, dejo en claro que todo quedó en el pasado y quiere seguir adelante con su vida.