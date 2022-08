Rusherking habló de su relación con la China Suárez y la presión de la fama: "Sufrí ataques de pánico"

En una charla íntima con Jey Mammon en La Peña de Morfi, el cantante Rusherking repasó su carrera y la relación con Eugenia "La China" Suárez, que lo llevó a la fama mediática en todos los medios.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven que fue sorprendido cuando el conductor del ciclo de Telefe le preguntó por el tema.

“Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

¡Una fortuna!: la millonaria cifra que cobró Rusherking por un show privado

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance.

“Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó.

“Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, sentenció el cantante de 22 años.