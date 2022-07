Rusherking, su relación con La China Suárez y el significado de la frase “me fui mundial”

Hace meses que esta pareja está en boca de todos. Eugenia "China" Suárez y Rusherking sorprendieron a todos al dar a conocer su noviazgo. Y cada día que pasa, muestran en sus respectivas redes sociales cómo va creciendo el amor entre los dos. En una entrevista reciente, el rapero habló de cómo vive este momento y también explicó el verdadero significado de la frase “me fui mundial”, la cual pronunció para confirmar la relación.

“Es una frase que no sé en qué momento apareció en nuestras vidas, que la decimos todos nosotros, Los del Espacio”, dijo en referencia al grupo de artistas que conforma junto a su ex María Becerra y también Lit Killah, Tiago PZK y FMK.

“Se hizo viral por lo que dije pero es cuando la rompés con algo, cuando te pasa algo y decís: ‘me fui mundial’. Cuando me entrevistó este chabón, dije eso porque la realidad es que conocí a una mujer increíble. Era algo que no pensaba que me iba a pasar y se interpretó de 10 mil formas, fue para cualquier lado, menos para el significado que yo quería”, contó entre risas en una charla con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra.

“El que te interpretó bien, entendió que no la podías caretear”, le acotó Leiva. “Claro, es que yo fui sincero en la nota, no podía creer que me estuviera pasando esto, que una mujer así me diera bola a mi. Me fui mundial”, reafirmó Rusherking.

“Yo estoy perfecto”, dijo sobre cómo vive este momento y por otro lado confesó que La China lo acompañó en el show que dio en el Luna Park el pasado 4 de junio. “Estuvieron mis papás, mi pareja, mis amigos... Lo compartí en familia y es un recuerdo de la puta madre, que voy a llevar por siempre”, dijo.