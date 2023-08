Romina Uhrig de Gran Hermano salió al cruce, apoyó a Lali Espósito y fulminó a Milei: "Me da escalofríos"

En plena presentación del Bailando 2023, Romina Uhrig manifestó su respaldo a Lali Espósito y criticó las propuestas de Javier Milei.

Este pasado martes, la exparticipante de Gran Hermano estuvo en el Hipódromo de Palermo para la foto oficial del próximo reality y opinó sobre el triunfo del libertario en las elecciones PASO 2023.

Cuando Ángel de Brito le consultó sobre el triunfo de Milei, Uhrig no dudó en expresar su opinión: “No lo comparto, estoy a full con Lali Espósito. Realmente me preocupa mucho, lo he dicho ya en su momento. Te diría que hasta prefiero que gane Patricia Bullrich. Con Milei no comparto (nada)”, afirmó.

"Las propuestas de él, la venta de órganos, legalización de armas, el trabajo, salud, educación... Son un desastre", sostuvo. Y agregó: "Cada uno tiene sus pensamientos y sus propuestas no me gustaron, me dan escalofríos".

Por otro lado, fue tajante y expresó que “fue un voto castigo, la gente está muy cansada, muy enojada”

Además, mencionó que muchos adolescentes también lo votaron, en parte debido a la identificación con su postura liberal, aunque considera que esto es un asunto grave.

“Lo ven de joda, que hace tiktoks. Se sienten identificados pero es grave. Yo les diría a los padres que los hagan recapacitar”, cerró Uhrig, subrayando la importancia de la reflexión crítica en la elección de candidatos.