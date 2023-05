Romina de Gran Hermano contó que a los 8 años fue abusada por un familiar, y su mamá no le creyó

Romina Uhrig, una de las participantes más reconocidas de la última edición de Gran Hermano, contó en una entrevista que cuando era chica fue víctima de una situación de abuso, además de recibir distintas agresiones.

“No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba”, contó la ahora mediática exparticipante del reality de Telefe en “Estamos en una”, el streaming de la plataforma Generación Z.

Ante Lourdes Sánchez y Melina Lezcano, explicó: "fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso… Y justo pasaba mi tío”.

“Fuimos los tres juntos a la casa de mi mamá y estaba él. Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de put…’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cag… a piñas”, recordó.

Además, continuó con el relato: “en ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Ese día me tuve que quedar ahí. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo. Es que mi mamá no estaba bien tampoco” añadió tras decir que su madre era víctima de violencia de género.

“Yo no la culpo, ella sufrió mucho”, dijo ahora.