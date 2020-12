CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Pese a la pandemia por coronavirus, el 2020 ha sido un gran año para Rodrigo Rodríguez, más conocido como Rodrigo Vagoneta, quien la rompe en "Bienvenidos a bordo", el programa de Guido Kaczka que se emite por El Trece.

Es uno de los famosos que pertenecen al exitoso envío y muchas de las veces que aparece se convierte en tendencia en las redes sociales, ya sea por sus característicos chistes breves o por sus divertidas reacciones en los desafíos que propone el ciclo de entretenimientos.

Pero en un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Vagoneta adelantó que el próximo 1 de enero finaliza con su participación en "Bienvenidos a bordo".

El humorista prefiere tomarse un descanso, no hacer temporada en Mar del Plata como lo venía haciendo hasta el verano pasado y tampoco seguir en televisión. Y explicó las razones.

"Yo estoy un poco asustado y este verano prefiero no hacer temporada. Me da miedo el rebrote y meterme en una ciudad en donde no sé qué va a pasar. Prefiero quedarme en Buenos Aires con mi familia y prefiero hacer shows por zooms o streaming. Vamos a esperar a ver qué pasa con la vacuna. Es la primera vez que me ofrecen tantas cosas para ir a Mar del Plata, pero con todo el dolor del alma les dije que no", comenzó diciendo Vagoneta.

En esa misma línea, agregó: "Meterse en una sala con el 30% de capacidad es raro, es raro para el bolsillo. Prefiero esperar y después hacer algo dando lo mejor, me gustan los grandes shows como hice a lo largo de toda mi carrera y no hacer un monólogo donde esté yo solo".

Con respecto a su participación el lo de Kaczka, dijo: "El programa de Guido sigue en el verano pero hasta marzo no voy a volver a participar. Mi ultima participación se verá el 1 de enero, ya está grabado hasta ese día. Pero enero y febrero me lo voy a tomar para estar con la familia. En marzo volveremos hablar y veremos qué pasa para ese entonces".

"Yo tengo un paciente de riesgo que es mi papá, y hace mucho tiempo que no le doy un abrazo y tengo a mi hijo de 4 años encerrado en el departamento. Y como tenemos una casa de fin de semana, vamos a esperar a pasar los 15 días para que ninguno esté contagiado y nos vamos a ir todos a la casa de fin de semana con mi papá, mi mujer y mi hijo para tener una vida familiar que no tenemos hace tiempo", señaló.

Por último, Rodrigo Vagoneta dijo: "La producción del programa de Guido me entendió y son amorosos, entienden que quiera estar un tiempo con la familia. Todos esperamos que el 2021 sea mejor".

Fuente: Primicias Ya