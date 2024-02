Rodrigo Tapari es el primer artista confirmado para el festejo del Aniversario de Comodoro

El cantante argentino, Rodrigo Tapari, uno de los referentes de la movida tropical de los últimos años, vendrá el 23 de febrero a Comodoro Rivadavia, para ser parte de los festejos por el 123º Aniversario de la capital petrolera.

Según pudo confirmar este miércoles ADNSUR, el músico oriundo de Monte Grande, es el primer artista en ser confirmado para la grilla de invitados.

🎶QUIÉN ES RODRIGO TAPARI

Rodrigo Gonzalo Tapari, es un cantante, músico y compositor argentino. Nació el 21 de diciembre de 1983, en Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Perteneció al reconocido grupo de cumbia Ráfaga. Entre sus canciones se destacan "Fue difícil", "Es tan grande este amor", "Fue culpa de los dos" y "Pura infidelidad", entre otras.

SUS INICIOS

Rodrigo entró en el programa de televisión llamado "Popstars", y su paso por el reality lo llevó a ser el nuevo integrante de la agrupación argentina de cumbia Ráfaga hasta 2019, cuando decidió comenzar su carrera como cantante solista.

Sencillos como "Potro cordobés", "Que ya no me llame", "Acá me tenés" y "Es tan grande este amor", lo han llevado a la popularidad. Cabe destacar, que en los últimos años de su carrera, también ha realizado interpretaciones en música cristiana.

El artista ha grabado los álbumes de estudio, titulados "En vivo en pasión 2018", "En vivo" y "Es tan grande este amor". En 2022, había presentado el EP, titulado "Pasión TV íntimos - capítulo 1: Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari", una producción discográfica de seis canciones.

Entre sus últimos trabajos, en 2023 estrenó el tema “Bailar pegados” y posteriormente lanzó "Eres tú".