Netflix continúa apostando fuerte este año con una de sus producciones más ambiciosas: una serie protagonizada por Rodrigo de la Serna que explorará la vida de Aníbal Gordon, una figura clave y temida en la Argentina de los años 70.

El proyecto, que también cuenta con Matías Recalt y Camila Peralta en su elenco, ya comenzó sus filmaciones, muchas de las cuales se llevan a cabo en Bariloche, y se perfila como un thriller de gran intensidad.

En este contexto, Rodrigo de la Serna compartió un video en el que agradeció especialmente a los voluntarios de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bariloche, quienes han brindado su apoyo durante los primeros diez días de rodaje en la ciudad.

En el clip, De la Serna manifestó: “Muchachos y muchachas. Este es un mensaje de agradecido para los Bomberos Voluntarios de Bariloche que están acompañando en este rodaje tan lindo. Felices; gracias por cuidarnos, por cuidar a la comunidad. … que les puedo decir; Más que un agradecimiento enorme por cuidarnos a todos”, a través de un reel.

El rodaje ya pasó por Buenos Aires y ahora suma locaciones en la Patagonia. Desde el 24 de septiembre Bariloche es escenario de varias secuencias que mostrarán a la ciudad como parte del universo visual de la serie.

Mostrará los paisajes de la ciudad al mundo, y también implica la contratación de más de 300 extras locales, generando trabajo y participación comunitaria, confirmaron desde la municipalidad.