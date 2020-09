BUENOS AIRES (ADNSUR) - Diego Maradona se fue con amigos de su casa y volvió a los tres días con la excusa de que lo habían secuestrado los marcianos.

El director técnico salió con su núcleo cercano sin decir nada y regresó asegurando que se había escapado de una abducción extraterrestre.

Rocío Oliva habló del día que "los marcianos" se llevaron a Maradona

Rocío Oliva contó en Polémica en el bar, que Diego se fue de la casa sin avisarle en plena Nochebuena y llegó tres días después con esa excusa.

"Llegó dos o tres días después. Volvió el 26, 27 de diciembre”, dijo Rocio.

Rocío contó que Diego no se animó a volver solo y volvió a la casa acompañado por un custodio, tal vez sabiendo que iba a recibir un cuestionamiento.

“¿Qué pasó? No sabía dónde estabas”, le preguntó Rocío cuando Maradona volvió a Bella Vista en medio de una reunión familiar de los Oliva.

El director técnico atinó a decir que “me llevaron los marcianos. Me recuperé, me levanté y vine para acá”.

“Suegra, me llevaron los marcianos. ¿A vos nunca te llevaron los marcianos?”, confirmó Diego a la mamá de Rocío y el padrastro de ella.

Rocío admitió que estaba curada de espantos con Maradona y no quiso hacerle ningún planteo en medio de la reunión: “¡¿Qué me voy a asustar?! Estábamos en familia, no daba para hacer un desplante”.

“Me contó que salió con los amigos”, señaló Rocío sobre la confesión tardía de Diego.

Rocío aclaró que luego pasaron Año Nuevo junto a la familia Maradona, pero que el chiste de Diego todavía es recordado en su familia.