Rocío Marengo y Eduardo Fort esperan su primer hijo: revelaron el sexo del bebé con una emotiva fiesta

Después de años de tratamientos y una lucha constante, la recompensa llegó. Rocío Marengo y Eduardo Fort están atravesando una de las etapas más felices de su vida: la dulce espera de su primer hijo. Este sábado, en un ambiente cargado de emoción, la pareja reveló el sexo del bebé con una celebración especial que reunió a familiares y amigos.

La fiesta tuvo lugar en una elegante residencia en Punta Carrasco, bajo un cielo ligeramente nublado. Los asistentes participaron de una divertida dinámica, eligiendo una estrella celeste o rosa según su intuición. Cerca de las 20:25, Rocío y Eduardo se ubicaron frente a una pared decorada con globos y un cartel que decía "Oh, baby". Al ritmo de "A Sky Full of Stars" de Coldplay, llegó el instante más esperado: una nube de humo azul tiñó el aire, confirmando que esperan un niño.

Eros Ramazzotti en el centro de la polémica: intentó besar a Evangelina Anderson en Milán

La emoción invadió a todos los presentes. Entre abrazos y aplausos, se destacó la presencia de Felipe Fort —sobrino de Eduardo—, quien llevaba una estrella celeste en el pecho y celebró haber acertado. Tras el conmovedor anuncio, Eduardo Fort compartió su alegría en diálogo con Secretos Verdaderos.

“Una lucha, pero vamos a estar...Espero que se divierta la gente. Esta es una fiesta más que de revelación de sexo, es más para agradecer o para dar gracias de que se cumplió el sueño de Ro, el mío, todo. No, yo ya sabía. Sabía el sexo. Hay que mantenerlo”.

La Voz Argentina: un participante casi no sube al escenario, se olvidó la letra y su compañero lo salvó

Rocío, visiblemente conmovida, se sumó al móvil: “Una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, así que se agranda la familia. Felices. Y con toda esta energía linda de amigos, de familia. Todavía no hay nombre. Ahí estamos viendo, porque Edu quiere dos nombres, yo quiero uno. En fin. Y si quiere dos nombres, hay que buscar otro bebé”.

La charla no tardó en derivar en la eterna polémica futbolística. Cuando el cronista preguntó si el bebé sería de Boca, Eduardo afirmó de forma positiva, pero Marengo lo corrigió de inmediato: “Si hablás con la madre, te dice que es de River, si hablas con él, te dice que es de Boca. Jorgito Brito, por favor mandame la camiseta firmada”.