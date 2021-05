Con la primera gala de eliminación de La Academia de ShowMatch transcurrida, la modelo Rocío Marengo, participante del certamen, decidió este viernes revelar detalles íntimos del grupo de Whatsapp que integran los competidores.

"Yo pedí que no sea tan hot, porque es muy fuerte, hay imágenes muy fuertes. Mandan fotos hot, porno”, reveló Marengo indignada en diálogo con el programa LAM ante la pregunta de su conductor, Ángel de Brito, respecto a las "reglas del chat de los participantes".

Tras su revelación, de Brito y el resto de equipo quisieron conocer más precisiones al respecto. "¿Los hombres o las mujeres?" cuestionó el periodista.

“Luciana Salazar y Lourdes Sánchez son las dos más calientes”, afirmó sin vueltas y con cierto tono de indignación la también cantante.

“No, no, no. No se sabe si son de ella (por Salazar) porque son partes puntuales”, agregó sobre si son imágenes personales las enviadas por la mediática.

En ese sentido, y tras la polémica legal generada por su opinión sobre una foto en la que se la veía a Luciana acompañada por su empleada doméstica en el supermercado, la panelista Yanina Latorre sentenció: “Ojo que está al pedo y te puede meter en juicio”.

“Por ahí son fotos de (Martín) Redrado”, bromeó Pia Shaw, también parte del equipo de LAM. “Mirá si son fotos de Redrado... o del Chato (Prada)”, sugirió De Brito.

En cuanto a los participantes que no forman parte del grupo, Marengo reveló que Ulises Bueno es uno de ellos, porque "no tiene teléfono".

"Es verdad que no tiene teléfono. Yo hablo con Rocío (Pardo, novia del cuartetero) cuando tengo que hablar con él. Tiene un celular que lo toca cada 15 días. Y Rocío es cero celosa”, dijo.

"Tampoco está Charlotte Caniggia. Le mandé la autorización y no aceptó”, agregó, pero completó: “Para mí que está confundida, yo no la vi en el chat”, tras los dichos de Maitena Peñoñori, quien afirmó que la influencer "ayer me habló del chat, me contó que estaban hablando...”