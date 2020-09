CAPITAL FEDERAL - Robertito Funes Ugarte vivió una situación sumamente violenta mientras hacía un móvil en los Bosques de Palermo por el Día de la Primavera: un hombre se le acercó y comenzó a a intimidarlo, insultándolo a los gritos y sin barbijo.

Después del ataque, Robertito hizo un descargo en vivo en C5N. En el programa conducido por Víctor Hugo Morales, el cronista relató el mal momento vivido y, antes de dar su testimonio, se le llenaron los ojos de lágrimas y tuvo que hacer una pausa. "Un poco avergonzante", expresó.

"Es como una correlación de muchas situaciones que uno ve en los medios. Que lo insulten a uno de esa manera... uno puede aguantarse muchas cosas. Pero hay una familia detrás, hay una madre, unos hermanos, amigos. Que este señor haya aparecido de esa manera tan impune, tan desagradable...", comenzó diciendo Funes.

La agresión de un hombre al equipo de C5N y a Roberto Funes en los Bosques de Palermo

"Me hizo entrar", afirmó Robertito y se lamentó por no haber advertido que podía suceder una situación así: "La tendría que haber visto venir y no fue así. Se iba y volvía, era eterno, no se acababa más", recordó y siguió: "La policía intentaba contenerlo y lo que más me indignó es que estaba sin barbijo y cada vez que habría la boca, escupía".

El conductor dijo que cuando se metió en temas personales y a discriminarlo, se tranquilizó a si mismo e intentó manejar la situación como pudo. Luego, investigó quién era el hombre y contó que ya ha agredido a otros colegas anteriormente: "Es una acosador serial de móviles".

Luego, Robertito reconoció que en el momento se sintió vulnerable y que "si venía con un palo o una piedra en la mano, me lo largaba". "Intenté mantener la templanza y me fue bajando durante la tarde el shock. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Me sentí muy vulnerable. Espero que los periodistas no vivamos más cosas así", sostuvo.

Por último, hizo referencia a un duro momento que atraviesa su familia. "Espero que mi madre no haya visto esto, no la estamos pasando bien porque uno de mis hermanos, infectado de Covid, no está bien de salud, la está pasando mal", afirmó mientras se le llenaban los ojos de lágrimas nuevamente y agregó: "Después ves a este tipo, sin barbijo y jorobando y diciendo que no tiene que decir y me dio mucha vergüenza".