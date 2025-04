El pasado domingo, Martina Pereyra fue la participante eliminada por decisión del público en Gran Hermano. Al abandonar el reality, se enteró de una triste noticia: su abuela, a quien había mencionado con cariño en varias ocasiones durante su estadía en la casa, había fallecido semanas atrás.

Aunque Martina ya había evitado referirse al tema en entrevistas posteriores a su salida, Robertito Funes Ugarte intentó abordarlo durante el programa La noche de los ex. Sin embargo, y de manera comprensible, ella decidió no hablar al respecto.

"Quiero preguntarte algo relacionado con lo que ocurrió fuera de la casa. Cuando saliste, te enteraste de lo que pasó en tu familia, ¿no? Me quedó dando vueltas eso, y quería saber cómo te sentís ahora, sabiendo que no pudiste recibir ese abrazo que tanto esperabas", expresó el conductor.

Martina, de Gran Hermano, contó cómo se enteró de la muerte de su abuela tras salir de la casa

“No, prefiero no hablar de eso”, le contestó Martina, con el rostro que evidenciaba el dolor que viajaba por su interior. Pero Funes Ugarte insistió: “Pero me gustaría que lo compartas simplemente”, aduciendo que a él “lo criaron sus abuelos y la entiende”.

Sin embargo, el proceso que lleva Martina por dentro fue más fuerte. La joven rompió en llanto mientras el conductor trataba de contenerla y mandaba a poner un “tape” al aire.

El gesto le costó caro a Robertito que pocos minutos después se convirtió en tendencia en las redes sociales como X (ex Twitter) con todo tipo de comentarios ofensivos. “¡Qué asco lo que acaba de hacer Robertito a Martina! ¡Muy fuera de lugar obligarla a hablar de su abuela!”, decía solo uno de los posteos.