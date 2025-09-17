El reconocido cantante de música tropical Ricky Maravilla será el artista principal de la primera edición del “Abuelazo Patagónico” que se llevará a cabo este sábado 20 y domingo 21, en Dolavon.

El encuentro reunirá a adultos mayores de toda la provincia junto a familias y vecinos que se sumarán a disfrutar de dos jornadas en las que habrá música en vivo, juegos, concursos, carnaval carioca, feria de artesanos y emprendedores, quiosco retro y una amplia propuesta gastronómica.

Los asistentes también podrán disfrutar de actividades culturales y deportivas además de recorridos turísticos para descubrir los rincones más pintorescos de la localidad.

Según comunicó el intendente Dante Bowen en un vídeo difundido a través de sus redes sociales, la presentación estelar de Ricky Maravilla será el sábado 20.

No era Paredes: se filtró un video íntimo de Evangelina Anderson con un conocido futbolista

Con su estilo inconfundible y los grandes clásicos que lo consagraron como uno de los cantantes más queridos de la música popular argentina el artista ofrecerá “un espectáculo inolvidable” en el que interpretará sus grandes clásicos.

Desde la organización invitan a seguir las redes sociales del municipio, de Fiestas Dolavenses y del intendente para conocer todas las novedades del evento.