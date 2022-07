Ricardo Montaner fue duramente criticado en las redes por un gesto que hizo en una audición a ciegas

Una cantantante santafesina se subió al escenario de La Voz Argentina e interpretó la canción "Del Otro lado" de Lali y un gesto de Ricardo Montaner generó polémica y fue muy criticado en las redes sociales.

El jueves por la noche una joven llamada Aldana Eve cantó ante el exclusivo jurado que completan Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky. La chica de 25 años, que es oriunda de Santa Fe, interpretaba “Del otro lado”, una canción del primer disco de la ex Casi Ángeles, cuando un gesto del músico venezolano sorprendió a los fans del programa de Telefe.

Es que Montaner, al parecer, se tapó los oídos al escuchar a la cantante y esa actitud generó muchas opiniones entre los internautas que salieron a matarlo con sus criticas. Cabe destacar que, además, ninguno de los jurados se dio vuelta. La joven quedó fuera del certamen debido a que no fue elegida para participar en ninguno de los equipos que lideran los coaches.

Mau y Ricky fueron los primeros en darle una devolución a la artista. "Tienes un tono bonito pero había imperfecciones en la afinación, el tempo, el tono. Era un poquito de todo y eso nos llevó a no tocar el botón", expresaron los hermanos.

"Esta canción es mía chicos, de mi primer disco", dijo Lali por su parte. "Yo te quiero agradecer Aldana, es de las primeras canciones que escribí", dijo la actriz, que abrazó a la joven y le sugirió que vuelva al certamen más adelante.

Pero el gesto del papá de Mau y Ricky no pasó desapercibido y las repercusiones fueron tales que hasta un productor del ciclo de canto lo criticó en Twitter. Esto hizo estallar al intérprete de “Me va a extrañar” que se encuentra en España. El abuelo de Índigo se hizo eco de las críticas y no dudó en defenderse en la red social del pajarito donde lanzó fuertes mensajes.

Primero el artista internacional aclaró que no se estaba tapando los oídos sino que, muy por el contrario, se estaba apretando los audífonos que utiliza para poder escuchar mejor a la artista santafesina.

"No es cierto que digas esto... Estaría irrespetando al participante", le escribió directamente a Diego Nuniez, productor ejecutivo del programa. Y detalló qué fue lo que pasó esa noche: "Nosotros usamos audífonos. No me estaba tapando los oídos, estaba apretando los audífonos para escuchar mejor".

"Hay que tener cuidado con lo que comentamos”, sostuvo Montaner que, luego, bloqueó al productor. "Estás faltando el respeto... a mi y al participante... no sé quién eres y en este momento tampoco sé para quién trabajas... Te voy a reportar", sentenció.

A pesar del escándalo en las redes, después de unas horas los mensajes fueron eliminados por todas las partes, incluso una captura del momento en el que el artista se tapa los oídos que habían subido a la cuenta oficial de La Voz Argentina en Twitter