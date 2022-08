Ricardo Montaner contó la particular historia de cómo conoció a su esposa: "Ella ya estaba casada"

El cantante Ricardo Montaner, cuyo nombre real es el de Héctor Reglero, se dio una nueva oportunidad en el amor con Marlene Rodríguez, la madre de Mau & Ricky y Evaluna. En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el intérprete de "Tan enamorados" reveló que conoció a su actual esposa en el día de la boda de ella.

Él era un invitado más al enlace y en cuanto vio a la novia en el día de su matrimonio, se enamoró... pero ella era una mujer casada. El tiempo les dio la razón y sus caminos quedaron entrelazados para siempre.

Tras romper con Ana Vaz, la madre de sus dos hijos mayores, Montaner se mudó de Maracaibo a Caracas, ciudad en la que se dio el curioso encuentro con Marlene. “Yo me había mudado a vivir a Caracas, me separé y un día recibí una invitación del presidente de la compañía de discos donde yo estaba, que hoy es mi cuñado”, contó el cantante a Yordi Rosado, quien estaba fascinado con la historia. “Él me invita, como invitó a todos los artistas, a que vaya a la boda de su hermana”.

“Cuando llegué, que me bajé del auto, quien me recibió fue ella (Marlene) en este salón donde se casó”, dijo el cantautor, quien recordó que fue a la lujosa boda con un saco prestado. “Ella era una muchacha de gente de televisión, trabajó muchos años en tv, y estaba toda la sociedad de Caracas ahí... y yo con un saco que me había prestado un amigo que se llama Jorge Aguilar”.

Montaner ya había visto a Marlene antes del día de su boda, pero le advirtieron que estaba por contraer matrimonio. “Yo la había visto ya una vez en la oficina de la disquera, entrar y salir de ahí y me había quedado impactado, me gustó mucho, pero ahí me habían advertido que ella estaba por casarse y nunca más la vi hasta que recibí la invitación a su boda”.

“Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia solo a la fiesta”, recordó el intérprete. Pero el destino quiso que Montaner y Marlene terminaran juntos, así que meses después volvieron a coincidir, pero esta vez, ella ya estaba separada. “La dejé de ver por seis meses, su matrimonio duró muy poco. Ella me hizo mi primer videoclip y ahí fue que nos enamoramos”.