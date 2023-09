Luego del sorpresivo ataque de Luis Brandoni a Ricardo Darín, tras su participación en “Argentina,1985”. El reconocido actor respondió con "altura" a su colega.

“No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, comenzó diciendo a Clarín.

“No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio”, explicó Darín.

Brandoni volvió a criticar a Ricardo Darín por la película "Argentina 1985": "¿Cómo hiciste esa c..?"

LA CRÍTICA DE BRANDONI

Luis Brandoni, atacó duramente a “Argentina, 1985, la pelicula que recuerda los juicios a las juntas militares de la última dictadura. Allí, criticó la falta de Raúl Alfonsín y apuntó contra los peronistas.

“El Gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa”, mencionó.

Además, no se guardo nada y fue con los tapones de punta contra su colega, Darín.

“Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo'”, lanzó contundente.