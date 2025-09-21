Lo que era un rumor ampliamente comentado, una posibilidad que cobraba fuerza gracias al rotundo éxito de la serie, finalmente se confirmó de manera oficial. Netflix aprobó la producción de una segunda temporada de El Eternauta, la serie dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, que desde su estreno el 30 de abril se transformó en un fenómeno cultural en Argentina y en una revelación a nivel internacional.

Ricardo Darín manifestó en las últimas horas que leyó el guion con mucho entusiasmo: “Va a ser increíble. Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo. Me quedé muy conmocionado. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo”

El testimonio de Ricardo Darín

El diálogo no se limitó a su faceta artística. Darín también habló sobre la situación crítica del cine argentino tras el recorte de fondos al INCAA por decisión del gobierno de Javier Milei. “Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura”, sentenció. Argumentó que la industria audiovisual no solo es cultura, sino también un motor económico: “Genera muchos puestos de trabajo, mucha riqueza, más allá de lo cultural. En términos de números, es perderla en vez de potenciarla. Eso es lo que no termino de entender”.

Como alternativa, propuso la creación de un órgano consultivo integrado por profesionales del medio: “Me refiero a colegas, guionistas, directores, productores para conformar una especie de consorcio de consulta que logre transparencia y lógica en lo que se hace”.

Al ser consultado si integraría ese espacio, aseguró: “Para ser parte de la solución no tengo ningún inconveniente. Al contrario, pueden contar conmigo”. Andrea Pietra coincidió en la preocupación y subrayó: “Los argentinos somos muy conocidos por nuestro cine. Yo me doy cuenta por lo que pasa con Ricardo acá en Madrid. Entonces, ¿por qué matarlo?”.

La noticia del embarazo de Úrsula Corberó

En paralelo, el actor compartió en el programa A la Tarde la noticia de que será abuelo por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín. Entre risas, anticipó: “Voy a ser el peor abuelo. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”. También reflexionó sobre lo que significa para su entorno: “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, apurarnos y aprender. Hay que aprender en el camino, ¿no?”.