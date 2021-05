Ricardo Canaletti dio positivo de coronavirus a fines de abril y la enfermedad lo mantuvo internado por varios días. El periodista de 66 años debió ser ingresado a un centro de salud debido a una neumonía bilateral que surgió como complicación del virus.

Hoy, el conductor de "Cámara del crimen" (TN) fue dado de alta en la clínica Trinidad del barrio de Palermo y ya se encuentra nuevamente en su hogar. "Me dieron hoy el alta. Estoy en casa. Me siento un poco mejor", aseguró en diálogo con TN.

En su momento, Canaletti compartió el delicado estado de salud y las dolencias que debió atravesar por la enfermedad: "Estoy muy débil y con antibióticos. Mi peor enemiga es la fiebre, pero anoche por suerte no tuve. Ahora hay que esperar", expresó en diálogo con TN Show.

"Me siento muy débil esperando que la fiebre no vuelva y espero que eso pase así me dan el alta. Esta enfermedad te quita todas las fuerzas y te saca mucha vitalidad. Hay que pensar en positivo porque es la única manera de sobrellevarla", agregó.