Revelaron que Nicki Nicole estaría saliendo con el nieto de un expresidente argentino

Nicki Nicole podría estar comenzando una relación con Luca Bertoldi Menem, hijo de Zulemita Menem y nieto del fallecido expresidente Carlos Menem. La exclusiva fue divulgada por la periodista Débora D’Amato en el programa Viviana en vivo, donde compartió pistas y detalles que sugieren un incipiente romance entre la cantante de música urbana y el joven vinculado a una destacada familia política argentina.

“Un romance entre una cantante y el nieto de un político. Pistas, vamos con cautela, sin adelantar demasiado. Él, ya adulto, trabajó y colaboró con la familia en el Congreso cuando era muy joven, dando sus primeros pasos. Ella, por su parte, es mayor que él”, comenzó D’Amato, dejando entrever la identidad de los protagonistas sin revelarla por completo.

De acuerdo con la periodista, Luca Bertoldi Menem, hijo de Zulemita, habría comenzado su carrera política junto a su familia, mientras que Nicki Nicole, mayor que él, ya es una figura consolidada en el mundo de la música.

La periodista destacó un detalle que no pasó desapercibido: “Se siguen en redes. Ustedes saben que hay determinada edad que el corazoncito, el fueguito y seguirse es clave. En nuestra generación no vale un carajo. Pero en la generación de ellos, seguirse mutuamente... Te arman una historia con eso”.

En la era digital, este gesto parece ser una señal inequívoca para los fans y observadores, quienes ya especulan sobre la química entre ambos.

El plato fuerte de la noticia llegó con una revelación concreta: “Se gustan, cenan juntos, están empezando una relación y por más que la desmientan, el martes estuvieron en Punta del Este, tenemos lugar, hora y ¿qué comieron? La mismísima Nicki Nicole. Y el hijo mayor de Zulemita Menem, estamos hablando de Luca Bertoldi Menem”.

Según D’Amato, la pareja fue vista compartiendo una cena en la ciudad uruguaya, un dato que la periodista respaldó con precisión sobre el lugar y el momento exacto del encuentro.

Para reforzar la primicia, se mostraron imágenes en "Viviana en vivo" que captaron a Luca y a una mujer de pelo largo de espaldas, presuntamente Nicki Nicole. “Ella me parece divina, la sigo desde que era muy chiquita. Este video que, para que no lo desmienta, por más que nosotros veamos poco, están cenando allí en Punta del Este. Vamos a ponerle un poco más. De espaldita. Comiendo. Y muy caballero él, muy cariñoso, termina de confirmar, esta de pelo largo, aunque ustedes no lo crean, es ella”, cerró D’Amato, dejando poco margen a las dudas.

Por el momento, ni Nicki Nicole ni Luca Bertoldi Menem, nieto de Carlos Menem, han confirmado o desmentido los rumores. Sin embargo, la combinación de las pistas en redes sociales, la cena en Punta del Este y las imágenes compartidas en televisión han disparado las especulaciones. Tras haber sido vinculada anteriormente con el futbolista Enzo Fernández, la cantante vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez junto a una figura que une el mundo de la política y la farándula.