Este martes se conocieron las causas de la muerte de la cantante Sinéad O'Connor. Así lo señaló en un comunicado un tribunal forense de Londres quien dio detalles de la autopsia.

La artista irlandesa falleció el pasado 26 de julio de 2023, a los 56 años y pese a que no se dieron detalles de lo sucedido, la policía que intervino en el hecho, la encontró inconsciente y sin signos de violencia. Sin embargo, participaron forenses para brindar detalles sobre lo ocurrido.

Según informó Clarín, la Corte Forense de Southwark señaló que la cantante falleció por “causas naturales”. En tanto, el juez forense dio por finalizada su participación en el caso.

La muerte de O'Connor despertó dudas, tras la pérdida de uno de sus hijos en 2022 y su posterior internación para resguardar su salud mental. Además, en esa época se habia expresado con tristeza en sus redes sociales. “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, había explicado en esa ocasión, en su cuenta de X. “No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, agregó en esa ocasión.

LA LLEGADA A LA FAMA

Si bien la artista había recibido buenas críticas con su primer disco The Lion and the Cobra (1987), saltó a la fama mundial con el cover de la canción "Nothing Compares 2U", el tema de Prince y que fue incluido en su segundo disco, I Do Not Want What I Haven´t Got (1990).