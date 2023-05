Revelaron el devastador presente de Antonio Gasalla: "No sabe ni dónde está"

En las últimas semanas, la salud de Antonio Gasalla ha sido motivo de preocupación. Fue trasladado en ambulancia desde su domicilio en Barrio Norte hasta un centro médico para someterse a un chequeo general.

El humorista comenzó a presentar serios problemas cognitivos y empezó a olvidarse de los nombres de personas de su entorno y de situaciones de su día a día.

Por esa razón, la familia decidió acudir a la justicia para proteger la integridad y los bienes del afectado. Actualmente, están intentando obtener la curatela legal. Como medida de precaución, un juez ha ordenado su traslado a un centro de salud. En ese contexto, Marcelo Polino, su amigo y confidente, habló en LAM y dio detalles del deterioro cognitivo del actor.

"Él cree que voy y vengo de Chile, cree que estoy viviendo en Chile. Me pregunta ‘¿Y cómo está Chile? ¿Cuándo te volvés?’. ‘Sí, ahora estoy, estos días estoy por acá’, y queda en eso. Él no sabe donde está”, mencionó.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Estoy muy triste. Me pega mucho porque es mi amigo, excedió la gran figura que es. Es mi amigo, mi vecino, es casi mi familia”, comentó el periodista. En esa línea, comentó que fue a visitarlo al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internado: “Todavía no se lo puede ver. Está autorizada solo una persona que es su sobrino Fernando, que está instalado ahí. Él me cuenta todas sus sensaciones y lo que está pasando con él y me agarró un superbajón”.

El periodista también confirmó que el humorista sufrió un robo atroz: "Horrible, me enteré ayer a última hora. Ayer fue enviado por el juez un equipo y violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron y les sacaron toda la plata, todas las joyas. Tenía una colección de relojes, le robaron todo. Le dejaron las cajitas vacías”.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“No sé exactamente qué, porque esto fue ayer y, cuando salían los equipos de ahí, es cuando me llama el hermano de Antonio y Nieves, su cuñada, que está muy presente, y el abogado, yo no lo podía creer. Lo intuía, y todos intuimos qué pasó. No sé exactamente la cifra, pero es millonaria en dólares”, concluyó Polino.