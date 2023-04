Repudiable: el Tincho Holder habló de más y soltó un polémico comentario sobre la China Suárez

Tomás Holder, uno de los participantes más controvertidos de la última edición de Gran Hermano, se metió en la mediática separación de la Eugenia "La China" Suárez y Rusherking.

El “Tincho” lanzó un comentario polémico en sus redes sociales, en el cual mencionó a La China recientemente separada del cantante santiagueño.

El joven oriundo de Rosario intercambió mensajes con sus fans y afirmó que saldría con la actriz por un único e insólito motivo.

Cuando le consultaron cómo era en el amor dio una réplica muy minuciosa. "No me guardo nada. si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas", respondió.

Luego le pidieron una descripción sobre los puntos altos de sus cualidades, tanto físicas como personales. "Físico, mi nariz. Me gusta mucho. Mi altura y espalda. Personalidad, creo yo que soy diferente a todos. Te hago cagar de risa, pero al mismo tiempo te puedo dar la mejor charla de tu vida. Sin dudas mi personalidad es algo fuerte en mí", afirmó.

Lo que nadie esperaba es que el tiktoker perdiera sus inhibiciones ante cada consulta. Por eso cuando le dieron a elegir una famosa para tener una relación, Holder dio una respuesta que dejó a todos boquiabiertos: "La China y romperle la psiquis jaja", sostuvo.

Luego, el joven subrayó que considera inaceptable en una relación la mentira, el engaño, que le oculten cosas y "sobre todo la infidelidad". Y antes de finalizar, aclaró que su próxima pareja "no será pública como la otra", en referencia a Paula Balbi, de quien se separó semanas después de abandonar el reality de Telefe.