Este viernes 10 de noviembre, estaba previsto el segundo show de Taylor Swift en el estado Monumental, pero debido al alerta naranja por fuertes lluvias en la ciudad de Buenos Aires, la fecha se reprogramó para este domingo 12 de noviembre.

La noticia fue confirmada por la productora del recital, DF Entertainment, y fue una decisión que tomaron en conjunto con el equipo de la artista. Fuentes del ministerio de Seguridad del gobierno de la Ciudad, por otra parte, aseguraron que los rumores que circulaban acerca de un pedido de su parte para posponerlo son falsos.

“Debido a las condiciones climáticas adversas priorizando la seguridad del público, el show de Taylor Swift | The Eras Tour programado para hoy en River Plate se reprograma para el domingo 12 de noviembre a la misma hora. Todos los tickets para la función del viernes seguirán siendo válidos para el show del domingo”, comunicó la empresa.

A los pocos minutos, la mismísima Taylor publicó un mensaje en sus historias de Instagram explicando los motivos de la reprogramación: “Me gusta tocar con la lluvia pero nunca voy a poner en peligro a mis fans, mi equipo o mis artistas. Hemos reprogramado el show de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima está tan verdaderamente caótico que no sería seguro intentar llevar a cabo este concierto. La buena noticia es que me puedo quedar más tiempo en la Argentina”, publicó.

TORMENTA ELÉCTRICA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes dos alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes para la Ciudad de Buenos Aires y zonas bonaerenses, así como para otras 11 provincias el país.

En el caso de C.A.B.A, rige un alerta amarilla por lluvias que llegaron en las últimas horas de la mañana y las primeras horas de la tarde y se extenderán hasta la noche. Además, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23° con ráfagas de viento provenientes del noroeste de hasta 31 kilómetros por hora.

En el territorio de la provincia de Buenos Aires rige un alerta naranja por tormentas fuertes que se darán por la tarde y se podrían extender hasta la noche y la mañana del sábado. Las lluvias estarán acompañadas por ráfagas de viento fuertes, posible actividad eléctrica y caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.