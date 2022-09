Recitales, ferias y más para disfrutar este fin de semana en Comodoro y Rada Tilly

Reseña: BBK vuelve a Comodoro para festejar los “20 años y una pandemia de Okey Dokey”, su disco debut nacido tras la disolución de Fun People y que continúa en la misma línea del "do it yourself" que sostuvieron a través de los años. Como estará tocará Voy a cabecear un auto, banda de indie-rock que a pesar de su cortísima trayectoria logró sorprender -y sobre todo gustar- al público, siendo una de las propuestas con mayor proyección de la escena local.