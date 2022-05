Este sábado 7 de mayo, en el auditorio del Centro Cultural, se llevará a cabo la selección de integrantes del primer elenco estable de teatro del Municipio. En ese marco, la Secretaría de Cultura invita a actores y actrices mayores de 18 años que deseen formar parte de esta propuesta.

Luego de la conformación de la Orquesta Municipal de Tango, desde la Municipalidad se busca ampliar el espectro de artistas con el objetivo de impulsar las distintas actividades culturales y visibilizar el talento existente en nuestra ciudad.

En ese contexto, se llevará adelante un casting para la creación del primer elenco estable de teatro, que estará a cargo de Fabio Miglierini, docente, actor y director de teatro. El mismo, se realizará este sábado, desde las 20:30, en el auditorio del Centro Cultural, previa inscripción. Para consultar los requisitos de la convocatoria, los interesados deben enviar un mail a artesdelaescena@hotmail.com.

En esta oportunidad, los personajes responderán a una comedia infantil para toda la familia, de acuerdo a las siguientes características: “Príncipe”, hombre de 25 a 40 años de edad (no excluyente); “Bella Durmiente”, mujer de 25 a 40 años, con experiencia en canto y baile (no excluyente); y “Hada Madrina”, mujer de 18 a 55 años (no excluyente).

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó la importancia de “la creación de un elenco estable que, además de producir obras propias con sello comodorense, represente a la ciudad en diferentes instancias. Se trata de algo histórico y nuestra idea es que la experiencia estimule el teatro en Comodoro Rivadavia”.

En ese sentido, la funcionaria recordó que “ya iniciamos este camino con la creación de la Orquesta Municipal de Tango, que cuenta con músicos comodorenses y hoy se encuentra en plena creación de un repertorio único”.

“Siguiendo ese ejemplo, ahora es el turno de la actividad teatral y, de la misma forma, continuaremos generando espacios para todos los hacedores culturales de nuestra ciudad”, concluyó Peralta.