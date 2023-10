Rada Tilly: este domingo se presenta el Vocal Femenino Aluen y habrá Feria de Artesanos

“Lo que no se conoce no se cuida y no se conserva”, dice Diego Cabanas y de alguna forma explica lo que busca cuando capta una imagen de la flora o la fauna Patagónica. Cabanas es fotógrafo de naturaleza, un arte que imaginó de chico, aprendió de forma autodidacta de grande y ahora inculca a sus hijos con la premisa de cuidar y conservar.