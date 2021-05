Quiénes participarán de los programas de Juana Viale y Andy Kusnetzoff este fin de semana

Cada fin de semana, Juana Viale y Andy Kusnetzoff se disputan el rating televisivo del sábado por la noche con los conocidos PH Podemos Hablar y La noche de Mirtha. La audiencia puede emocionarse, ver debates polémicos, conocer historias de vida y también conocer a los artistas e invitados en momentos distendidos, en cada una de las propuestas.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una de las entrevistas más esperadas del último tiempo, cuando reciba al ex presidente Mauricio Macri en la noche de El Trece. Será en el marco del momento más difícil de la segunda ola de la pandemia, con récord de casos y transitando los últimos días de las restricciones impuestas por el gobierno y en uno de los momentos más tensos de la relación del oficialismo con la oposición.

Media hora más tarde, desde las 22, Andy Kusnetzoff recibirá a cinco invitados en el nuevo formato de PH Podemos Hablar, adaptado a los protocolos por la pandemia. Entre ellos, se destaca la presencia de la modelo y conductora Sofía Zámolo, en la primera entrevista luego del dolor por el fallecimiento de su madre en febrero pasado, con el que conmovió a sus seguidores desde sus publicaciones de Instagram. Junto a ella habrá dos representantes de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, el gran éxito del canal de la pelotas: se trata de Juanse, que sigue en carrera en el certamen, y de la actriz Carmen Barbieri, que ya fue eliminada pero que este año ganó una de las batallas más duras, luego de haber estado internada en terapia intensiva por coronavirus.

Para distender un poco, también asistirán dos invitados más, cada uno con su respectivo ciclo en la misma emisora. Estará Martín Campi Campilongo, que cada mediodía se luce en Flor de equipo, el programa que conduce Flor Peña. El otro será Roberto Moldavsky, quien secunda a Lizy Tagliani en Trato hecho y que tuvo un accidentado paso por la primera temporada del reality culinario.

Luego de su mano a mano con el ex presidente, Juana tendrá una mesa de domingo bien variada. Desde las 13:30, estarán en Almorzando con Mirtha Legrand la actriz María Fernanda Callejón, protagonista del reality de costura Corte y Confección; el coreógrafo Flavio Mendoza, uno de los artistas más críticos respecto a las medidas restrictivas que impactaron en la actividad teatral; la periodista Roxy Vasquez, conductora de la mañana de Todo Noticias; y el productor de moda e integrante de La jaula de la moda.

Como cada fin de semana, lo que se hable en los seleccionados programas será tema de conversación en el resto de la jornada. Así ocurrió, por ejemplo, con la visita del neurocirujano Leopoldo Luque a La noche de Mirtha. Entre otras cosas, el último médico de Diego se refirió a los polémicos audios que circularon luego de la muerte del astro. La frase "el gordo se va a cagar muriendo está descontextualizada, pero me arrepiento”, dijo Luque, que aseguró que no era el médico de cabecera sino “de confianza” del futbolista, y no quiso entrar en polémica con Dalma y Gianinna Maradona.

Por su parte, en lo de Andy estuvo Paulina Cocina, la influencer culinaria que en estos días estuvo en el ojo de la tormenta al haber sido acusada de racista por impulsar una campaña para decirle “coreanito” al zapallo anco. Pero el sábado, en su visita a Podemos Hablar, la socióloga se había referido a un largo período depresivo que se inició en su adolescencia.

“Fueron muchos años de mucha tristeza, de no levantarme. Tuve una depresión no mega grave, pero sí muy larga de ocho, diez años ”, explicó Paulina y destacó la dificultad de tratar estas patologías.

Fuente: Infobae