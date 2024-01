Carla De Stefano dejó voluntariamente Gran Hermano 2023 y dejó un espacio libre para que la producción le encontrara un reemplazo.

Precisamente, este jueves por la noche se llevó a cabo el ingreso de la nueva participante que llamó la atención de Juliana “Furia” Scaglione.

QUIÉN ES VIRGINIA, LA NUEVA PARTICIPANTE DE GRAN HERMAN0 2023

"Hace 13 años que hago stand up", contó Virgina Demo, la mujer de 56 años que es oriunda de La Plata.“Miro series hasta cualquier hora y me levanto a eso de la una, dos o tres de la tarde”, agregó en su presentación.

Por otra parte, Virginia contó que está separada y tiene dos hijas de 24 y 26 años, y que no es afecta a las tareas del hogar.

Tiembla Manzana: Se filtró la famosa influencer que entrará a Gran Hermano para reemplazar a Carla

“Me pasó algo en la vida por lo que me dije ‘Listo, arranco de cero con lo que me gusta’”, contó Virginia. “Me gusta derribar mitos con el humor, como el sexo”, agregó, y contó que “haría de todo para ganar, pero sin joder a nadie porque quiere demostrar que se puede”.