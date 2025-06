Quién es la famosa periodista y modelo que vivió en Comodoro y estaría de novia con el ex de Pampita

A casi nueve meses de su resonante y escandalosa separación de Carolina “Pampita” Ardohain, Roberto García Moritán vuelve a ocupar la agenda mediática. Esta vez, el empresario y ex funcionario porteño es noticia por un supuesto romance con la periodista deportiva y modelo que vivió en Comodoro Rivadavia.

La relación entre Pampita y García Moritán, que duró casi cinco años y fue vista como un modelo de pareja en el espectáculo y la política, terminó abruptamente el 20 de septiembre de 2024. La propia Pampita se encargó de dejar en claro la fecha de la ruptura, asesorada por sus abogados, en medio de rumores y versiones contradictorias del entorno del político.

POR QUÉ SE SEPARARON PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La precisión no fue casual: detrás de la aclaración había motivos legales y patrimoniales, ya que la modelo buscaba dejar asentado el momento exacto de la separación para evitar cualquier tipo de disputa económica futura.

Quién es la amiga que traicionó a Wanda Nara en el escándalo de Mauro Icardi y la China Suárez

El motivo de la ruptura fue contundente: Pampita se enteró de infidelidades por parte de Moritán ese mismo día. “Se separó por las amantes, por lo que se enteró el 20 de septiembre”, reveló Ángel de Brito, citando las propias palabras de la modelo: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”. Si bien las infidelidades fueron el detonante, la relación ya venía desgastada por otros factores: problemas económicos, diferencias en la exposición pública, y, sobre todo, el impacto de las denuncias de corrupción que involucraban al entonces ministro porteño.

Furor por “Lilo y Stitch”, la película que revivió la industria del cine en Comodoro: cuánto sale la entrada

Pampita, que sostenía económicamente la mayor parte del hogar, no estaba dispuesta a que su imagen quedara asociada a los escándalos políticos y financieros de su pareja.

EL PRESENTE DE MORITÁN Y UN ROMANCE QUE LO HIZO RENACER

Tras la separación, mientras Pampita disfruta de una nueva relación y celebró recientemente el cumpleaños de su pareja Martín Pepa en el Reino Unido, García Moritán permanece en Buenos Aires y, según trascendidos, enfocado en su vínculo con Priscila Crivocapich.

La información sobre el romance fue revelada por Yanina Latorre en el programa “Sálvese Quien Pueda”, donde detalló que la pareja ya no se esconde y que Crivocapich fue vista en reiteradas ocasiones entrando y saliendo del departamento de Moritán. “La lleva a su casa, pernocta. Ya se la presentó a los amigos. No se esconden”, afirmó la panelista, quien agregó que los vecinos del empresario los han visto compartir cenas y eventos privados en el edificio donde él reside.

Se reveló quién sería el futbolista de la Selección Argentina con el que Wanda Nara engañó a Icardi

El vínculo, que llevaría cerca de un mes y medio, ya es tema de conversación en el entorno de ambos y, aunque ninguno lo confirmó públicamente, las señales son claras: “En cualquier momento los agarran en la vía pública juntos”, anticipó el periodista Juan Etchegoyen tras intentar, sin éxito, obtener una desmentida de la propia Crivocapich.

QUIÉN ES PRISCILA CRIVOCAPICH, LA MODELO QUE VIVIÓ EN COMODORO RIVADAVIA

Priscila Crivocapich, de 42 años, nació en Neuquén y se mudó a Buenos Aires a los 18 para iniciar su carrera como modelo en la agencia de Pancho Dotto.

En el medio de su crecimiento y de acuerdo a lo que pudo conocer ADNSUR/Pasta de Campeón, la mujer vivió un tiempo en Comodoro Rivadavia antes de volcarse definitivamente al periodismo deportivo.

Divididos canceló su show en Comodoro: ¿qué pasará con quienes compraron las entradas?

Su paso por las pasarelas la llevó a recorrer el mundo, se consolidó en canales como ESPN Redes, Fashion TV, Central FOX y, actualmente, Telefe, donde conduce programas como “Gol de Medianoche” y “Nada Más”, también emitido por Twitch.

Además, participa en streamings dedicados al fútbol y es conocida por su compromiso con causas sociales y campañas de concientización.

¡Oh mamá!: se filtró la polémica cifra en dólares que cobró Pablito Ruiz a sus fans para ir a su cumpleaños

En cuanto a su vida sentimental, Crivocapich mantuvo relaciones con figuras del ambiente, incluyendo a un periodista, un político y un empresario. Entre los nombres que se le adjudican figuran el basquetbolista Selem Safar, el mago Criss Angel y el periodista “El Rifle” Varela.

Según Yanina Latorre, la periodista llegó a la vida de Moritán “creyendo en el amor ideal”, aunque advirtió que el empresario también arrastra “problemas, deudas y un historial complicado”.

Crivocapich mantiene un perfil activo en redes y medios, pero optó por el silencio ante la consulta directa sobre su relación con Moritán, lo que para muchos periodistas confirma aún más el vínculo.

Por ahora, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas que confirmen o desmientan el romance, pero las señales y los testimonios de su entorno parecen dejar poco margen para la duda: Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich son la nueva pareja que promete dar que hablar en la farándula argentina.