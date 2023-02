Una actriz y cantante patagónica fue nominada en la categoría Revelación Femenina de los Premios Estrella de Mar, a partir de su participación en “Sex, viví tu experiencia”.

Se trata de Gisela Lepio. Es oriunda de Río Gallegos, Santa Cruz.

En la misma categoría, también participaran Guillermina Valdés por “Los 39 escalones” y Wali Iturriaga por “La Jenny, claro que sí”.

La palabra del director de la obra

José María Muscari, habló de Lepio en LU12 AM680, y se descargó en elogios.

"Gise es un talento increíble y la rompe en Sex, es una artista que ya conocía y admiraba. Mis felicitaciones no sólo a Gisela por este reconocimiento y esta terna, sino a todo Río Gallegos, que de alguna manera son partícipes de este momento feliz que ella está viviendo triunfando en Mar del Plata", reveló Muscari.

Asimismo, agregó: “Gisela estuvo todo el año acompañando la gira que recorrió de norte a sur la Argentina, ahora están viviendo una temporada muy feliz justamente en Mar del Plata, acompañando a un elenco extraordinario: Christian Sancho, Ginette Reynal, Valeria Archimó, Celeste Muriega, Pablo Ruiz, Martín Salwe, Maxi Diorio y toda una troupe de cantantes, bailarines, performers, liderado por el talento de Mati Napp, estoy muy contento”

Respecto a la obra, el director señaló que “me sorprende día a día, tiene tres versiones en tres diferentes localidades, con tres diferentes elencos, es de las obras más convocantes de todo el verano, lo único que tengo son palabras de agradecimiento, felicidad”.

En cuanto al trabajo en equipo, que se ve traducido en las presentaciones arriba del escenario, Muscari manifestó: “Somos un elenco muy grande y además hay un montón de gente que trabaja abajo del escenario, está buenísimo lo que sucede, es mucho trabajo, mucha energía, mucha gente en la movida de lo que está sucediendo. Cada noche estamos muy comprometidos con devolverle al público un espectáculo de alto impacto. El público vive una noche energizante”.

De qué se trata “Sex, viví tu experiencia”

Según explicó el director, es para mayores de 18 años, porque “ se mete de manera muy contundente con el mundo del sexo”. Y remarcó: “Para eso no sólo se vale del lenguaje, sino también de los cuerpos. Es un espectáculo que no le teme a los desnudos. Toda la gente de Río Gallegos que ande por Buenos Aires, Mar del Plata, Carlos Paz, no se pueden perder Sex, ojalá este año volvamos a llegar a Río Gallegos con la gira. Especialmente los que andan por la costa atlántica, no se pierdan al elenco de Sex, porque allí es donde cada noche brilla con su voz, con su impronta y con su talento Gisela Lepio”.

Por último, se refirió a los Premios Carlos 2023. “Estoy super agradecido de las once nominaciones y de los tres premios que hemos recibido el día de la coronación. Y ahora muy contento con las cuatro nominaciones de Sex a la Estrella de Mar y las cinco para mi espectáculo Perdidamente”, señaló.