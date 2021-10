Quién es la actriz de la Patagonia que llegó con una película a Netflix

Después de mucho esfuerzo y trabajo, la actriz oriunda de la provincia de Río Negro, Nadia Lozano, tuvo su gran chance en la serie “Historia de lo oculto”, una producción que mezcla thriller y terror y que, después de generar reconocimientos en los festivales de Sitges y Mar del Plata, arribó a Netflix.

Sin dudas, el estreno en la plataforma de streaming abrió un nuevo panorama para Nadia, que comentó sobre sus inicios: “Me fui de Roca cuando terminé el secundario, a la Universidad Nacional de La Plata, a estudiar Cine; pero estudié actuación desde los 12 años en Roca, con Olga Corral, que es una gran maestra; y con Mariana Corral después. Tuvimos un grupo que se llamó Los Volados, e hicimos muchísimas funciones".

En este marco, sostuvo que "la actuación siempre corrió de manera paralela a mi laburo como cineasta. Entonces cuando me recibí, me vine a Buenos Aires a trabajar en televisión y cine como camarógrafa y asistente; y en el medio de eso la actuación volvió casi como un camión estando en Buenos Aires, y empieza a desplazar un poco a la cineasta… y hace ya casi 7 años que me dedico enteramente a la actuación, dando clases, haciendo teatro, cine y demás”, relató la actriz en diálogo con Diario Río Negro.

“Sentí que ya podía vivir de la actuación recién hace más o menos hace cinco años, cuando empecé a dar clases de teatro en el Espacio Roseti, con ‘La mujer mutante’ donde además producimos obras e investigamos”, explicó.

Si bien la película fue estrenada en 2020, el arribo a la plataforma resignificó el hito del lanzamiento, porque implicó una masividad inesperada. "Que tu laburo lo vean otras personas que no son parte de tu círculo íntimo, que trascienda un poco. La alegría tiene que ver con eso, es un botoncito que se aprieta solo para que la gente pueda conocer tu laburo”, remarcó.

“Es muy grande lo que genera algo así, porque la película no solo la compró Netflix, sino que la compró HBO en Europa. El año que viene se va a estrenar en las salas de cine en Francia, de manera presencial. Y así se empieza a generar algo muy grande”, expresó Lozano.

“Es una película que coquetea y se vincula con un montón de géneros”, aseguró. “Recibí muchas felicitaciones y mensajes muy lindos, no solo de gente cercana sino también de gente que uno no conoce. Es hermoso eso. Y por suerte también un reconocimiento por parte de colegas cineastas y actores”, sentenció.