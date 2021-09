Quién es el un nuevo rockero que se suma a MasterChef Celebrity 3

MasterChef sigue ultimando detalles y en las últimas horas se confirmó la participación de un nuevo integrante para la tercera edició que emititá Telefe.

Tras las presentaciones de Martín “El Mono” Fabio, de Kapanga, y Juanse, de Los Ratones Paranoicos, en la primera y segunda edición respectivamente, se sumará un nuevo "rockstar" argentino.

El elegido en esta oportunidad es Joaquín Levinton, vocalista y compositor de Turf. El artista ya había anunciado que estaba en negociaciones, pero este miércoles confirmó definitivamente su presencia en el reality.

“Me fui a tomar clases de cocina en Martínez. Voy a competir, es muy divertido. Va a estar muy bueno”, afirmó en diálogo con Malas Lenguas (Radio Monk). Y admitió: “Hoy fui por primera vez y fue un disparate total”.

Pese a la inexperiencia, el cantante es muy optimista con su participación. “No sé cocinar muy bien, es muy básico lo mío. Te van dando pautas más o menos, te tiran unos tips para cocinar carne, pollo lo básico de cada plato".

"De carne de vaca, pollo, pescado, pasta y lo más difícil de todo, que yo no tengo idea, es la pastelería”, explicó. “Estoy fascinado porque siempre me pareció divertido hacer cosas disparatadas en mi vida, es la historia de mi vida. Esto es lo más chiflado que se me podría haber pasado por la cabeza”, reconoció.