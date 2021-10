Quién es el famoso vegano que se negó a participar de MasterChef Celebrity

Paula "Peque" Pareto, Catherine Fulop, Charlotte Caniggia y Gastón Soffritti son los primeros participantes confirmados de la tercera temporada de "MasterChef Celebrity Argentina", aún sin fecha de estreno oficial.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el actor y música, Nicolás Pauls, se negó a formar parte del reality culinario. "Pasa que soy vegano y no podría cocinar un cadáver", expresó.

En diálogo con El Show del Espectáculo, el programa radial que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, remarcó su amor por los animales y afirmó que no sabe muy bien cómo es la dinámica del programa porque elige no mirarlo.

"No lo consumo para saber qué se hace ahí. Cada cual atiende su juego y elige qué ver y qué consumir. Ojalá que cada uno lo elija decidiendo realmente, no de manera casi inducida. No me sentiría cómodo que me propongan cocinar un cadáver", dijo, haciendo hincapié en que respeta a los animales y eso le impide romper con sus creencias con tal de formar parte del show.

Finalmente se despidió revelando que tampoco tiene TV y que se informa únicamente por Internet. "Hace treinta años que no tengo televisión. Me informo con la computadora. Si elijo ver algo es alguna serie, pero la verdad que no consumo mucho", aclaró.