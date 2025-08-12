“Todavía no se me borra la sonrisa”, escribió Bruno Rondini en sus redes, luego de presentarse oficialmente como parte del elenco de Homo Argentum, la nueva película que protagoniza Guillermo Francella.

A sus 25 años, el actor nacido en Comodoro Rivadavia vive uno de los momentos más importantes de su carrera, que empezó hace apenas unos años casi por casualidad y hoy lo encuentra consolidado en el mundo del teatro y el cine independiente.

Cabe recordar que Homo Argentum se trata de una comedia compuesta por 16 historias satíricas, todas protagonizadas por Guillermo Francella, quien se transforma en distintos personajes para retratar, con ironía, varios rasgos del imaginario argentino. No hay moralejas ni redención: hay humor, incomodidad, ternura y una mirada filosa sobre lo cotidiano. La película se estrenará el próximo jueves 14 de agosto en todos los cines del país.

Cada historia muestra una tensión muy reconocible. El oportunismo, la doble moral de clase media, la pasión exagerada por el fútbol, el consumo aspiracional, la corrección política sobreactuada, la cultura del "canuto", la mafia de la amistad y el arte nacional de “hacerse el boludo”.

UNA PASIÓN QUE NACIÓ POR AZAR

La historia de Bruno con la actuación comenzó en Buenos Aires, adonde se había mudado para estudiar Ciencias Económicas en la UBA, siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, una clase de teatro cambió todo.

“La verdad es que fue muy al azar. Se me dio por arrancar teatro como se me pudo haber dado por arrancar baile. Tenía ganas de arrancar algo nuevo y en la primera clase me enamoré”, contó. La experiencia lo marcó tanto que enseguida empezó a buscar castings, incluso antes de tener formación. “Ni siquiera estaba formado y ya quería más de eso; esa energía que había sentido en el escenario que era completamente nueva”.

Bruno siempre se definió como un joven tímido, pero encontró en el escenario una libertad que lo transformó. “Fue como entrar en una, y olvidarte de todo lo que hay alrededor. Me conecto con el Bruno más niño que le gusta jugar, que es el Bruno que más me gusta”.

DE COMODORO A LOS ESCENARIOS

Antes de instalarse en Buenos Aires, Bruno vivió en varios barrios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Estudió en el Instituto Austral y, aunque inicialmente lo atrajo la economía y la política, descubrió que su verdadera pasión estaba en el arte.

“En economía me iba bárbaro, era un chabón muy estudioso, pero mis viejos me entendieron. En estos años de hacer teatro, mucha introspección, estar conectado conmigo, encontré una pasión sobre el ser humano que encontré en la psicología”, explicó al contar por qué cambió de carrera.

PRIMEROS PASOS EN TEATRO, CINE Y PUBLICIDAD

Su debut actoral fue en 2018 con el “Primer Camarín las Musas”, y ese mismo año protagonizó una publicidad para una reconocida empresa de telefonía. En 2019 participó de la serie Entre Hombres, emitida por HBO Max, y también grabó otra publicidad para el programa Precios Cuidados.

En 2021 filmó su primer largometraje: Cómo copiarse en un examen, donde interpretó a Tomás. “Fue todo un desafío. Las películas no se graban en orden, entonces tenés que construir el estado de ánimo antes de que digan acción”, recordó. Poco después, se sumó a El sueño de Emma, otro proyecto de cine independiente donde encarnó a un personaje tímido que acompaña a una joven del Delta que sueña con estudiar en Inglaterra.

EL SALTO CON MESSI Y LAS PUBLICIDADES

En 2022, Bruno sumó visibilidad gracias a su participación en una publicidad de YPF junto a Lionel Messi. “Fue lo mejor que grabé en mi vida”, confesó, entusiasmado. Aunque el rodaje fue por separado, él en Buenos Aires y Messi en París, la experiencia lo marcó. “Estoy súper contento de que mi profesión me permita de alguna manera interactuar con Messi”.

Además de ese comercial, Bruno ya suma nueve publicidades, incluyendo campañas para ANSES, Movistar, Claro Perú (junto a Luis Advíncula), Sancor Seguros y Alba, grabada en San Pablo, Brasil.

PRIMER GUIÓN, PRIMERA OBRA

En 2024 debutó como guionista y realizador con la obra Re de Novios, que escribió junto a su mejor amigo Tadeo Núñez. La pieza se estrenó en el Microteatro de Palermo y fue una experiencia profundamente significativa para él. “Esto es lo mejor que hice en mi vida”, afirmó. “Es un sueño poder trabajar con él. Nos conocemos desde los 6 años, y parecía que nuestros caminos se estaban separando, pero la escritura nos volvió a unir”.

UN FUTURO QUE RECIÉN COMIENZA

Hoy, Bruno combina su formación en Psicología con una carrera artística que no para de crecer. Ya realizó más de 150 castings en pocos años, su disciplina y pasión lo siguen impulsando.

Su participación en Homo Argentum, la nueva película de Francella, lo proyecta a un nuevo nivel. No solo representa un reconocimiento a su trabajo constante, sino también un sueño cumplido para aquel chico comodorense que un día se animó a improvisar en un escenario y descubrió la magia de actuar.