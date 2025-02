El cantante de música urbana BM se presentará en Comodoro Rivadavia el próximo sábado 22 de febrero como parte de los festejos por el 124° Aniversario de la ciudad. El show tendrá lugar en el Predio Ferial y promete ser uno de los eventos más esperados de la celebración.

BM, cuyo nombre real es Brian Joel Martignone, nacido el 27 de agosto de 1999 en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, comenzó su carrera musical durante la pandemia de coronavirus. Publicó su primer single, "Ojo por Ojo", el 1° de noviembre de 2020.

Tuvieron que pasar otros cuatro temas y casi dos años para que lograra dar con la canción indicada que lo lanzaría al estrellato.

El 20 de septiembre de 2022, lanzó el videoclip de "M.A. (Mejores Amigos)" en su canal de YouTube, donde ahora cuenta con más de un millón de suscriptores. Ese día marcó un punto de inflexión en su vida, ya que desde entonces, nada volvería a ser igual para él.

Un año después, esa canción tiene más de 170 millones de vistas, mientras que ostenta más de 190 millones de reproducciones en Spotify, plataforma en la que llegó a la primera posición de Éxitos Argentinos.

La popularidad de este tema fue tal que, el 5 de abril de 2023, lanzó el remix junto a los reconocidos artistas Callejero Fino y la española Lola Índigo. El éxito fue aún mayor: casi 170 millones de visualizaciones en menos de siete meses en YouTube.

DE SER ALBAÑIL AL FUROR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Previo a dedicarse a la música, Brian Joel Martignone pasó por varios trabajos temporales desde sus 16 años: delivery, albañil, peluquero, heladero y repartidor de agua. Además, había practicado tenis hasta los 15 años, llegando incluso a torneos en Mar del Plata.

Sus primeras dos canciones ya tuvieron cierto éxito, aunque no demasiada repercusión, sonando en algunos boliches y fiestas. Sin embargo, todo cambió con "M.A (Mejores Amigos)". "Te estás portando mal, serás castigada", una de las frases del tema, incluso se convirtió en meme en las redes sociales.

Respecto del momento en el que realmente comprendió todo lo que había trascendido esa canción, recordó: "Todo el mundo me mandaba por Instagram un reel. Era un video de la Selección Argentina cantando mi tema. Entonces, me di cuenta a lo que llegué cuando vi a la Selección bailando mi canción", contó en una entrevista.

Otros momentos en los que entendió el alcance de su música fueron cuando Duki subió una historia a Instagram escuchando esa canción y cuando el streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, reaccionó a su tema.

Hace menos de un año, decidió dejar su Chivilcoy natal para instalarse en la Ciudad de Buenos Aires, en busca de enfocarse en su carrera musical. "Llegué con la mochilita y no entendía nada. Me sentía sapo de otro pozo. Pero me acostumbré rápido", recordó.

"La Morocha", un cuarteto en colaboración con el artista argentino Luck Ra, transformó su carrera profesional.

El videoclip, que cuenta con la actuación de Julieta Poggio, una de las participantes de la última edición de Gran Hermano que más fama lograron, acumula más de 300 millones de vistas en YouTube en dos meses.

El 29 de julio de 2023 representó otro punto de inflexión en su vida. No en su carrera profesional, sino en su vida privada: a sus 24 años, se convirtió en padre tras el nacimiento de su hija, Roma.

Al año siguiente, el artista se viralizó en los medios al iniciar un romance con Lucila Villar, más conocida como La Tora de Gran Hermano.

Ahora y con una amplio repertorio de canciones, BM buscará conquistar el público de Comodoro Rivadavia y dejar su sello en el aniversario de la localidad petrolera.