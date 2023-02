Quién es "Gran primo", el polémico "jugador" que Romina denunció por ser influenciada en la salvación

La salvación de Julieta Poggio de la mano de Romina Uhrig, generó polémica en las redes sociales tras la filtración de un video donde se deja ver una suerte de direccionamiento por parte de la producción de Gran Hermano.

En el momento de anunciar su decisión, la ex diputada contó que habló con "El Gran Primo" y cambió drásticamente el rumbo de su elección.

Al parecer, Romina tenía intenciones de salvar a Daniela, pero finalmente terminó inclinándose por Julieta luego de una conversación en el confesionario con "El Gran Primo".

"Voy a tener a la casa en contra": Camila rompió en llanto tras la salida de Alfa de Gran Hermano

"Me voy a basar en el cariño. Obviamente, hay dos personas que quiero muchísimo. Estoy muy confundida y hoy me confundí más porque hablé con El Gran Primo. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo algunas cosas y me hizo confundir", expresó la ex diputada en diálogo con Santiago del Moro.

Después de una larga deliberación, Romina dejó en placa a Daniela y salvó a Julieta. En las redes sociales, lo que más llamó la atención no fue su elección a la hora de salvar, sino que la intervención de "El Gran Primo" en esa decisión.

Posteriormente salió a la luz un clip de más de 20 segundos tomado al cierre de la última gala emitida el jueves puede verse como Romina confiesa a Julieta los motivos que llevó a salvarla de la próxima placa de eliminación.

"Son los peronchos, los perucas": El polémico comentario de Alfa tras salir de Gran Hermano

¿Quién es "El Gran Primo?

Al dar su justificación al momento de salvar, la ex diputada nombró a "El Gran Primo", que es el apodo que le pusieron en la casa de Gran Hermano 2022 a Juan Mentasti, uno de los psicólogos del reality.

En muchas ocasiones, es él quien escucha y aconseja a los participantes cuando están atravesando alguna crisis o simplemente necesitan hablar con alguien para desahogarse.