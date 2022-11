Este viernes 18 de noviembre quedó inaugurada la exhibición “La ciudad como colección” de la artista Estepalia. Sus obras realizadas a partir de la técnica de sketch o boceto se pueden visitar en el Centro Cultural Rada Tilly.

“En mi obra el boceto es fin en sí mismo (no lo provisorio que antecede la obra) donde no puedo prescindir de la línea como identidad disciplinar asumida de la arquitectura y la acuarela me brinda lo fugaz, lo espontáneo, las transparencias y la sorpresa”, expresó la artista.

Oriunda de Km.5, Comodoro Rivadavia, la artista Estepalia (seudónimo que utiliza Lía Navarro para fundirse con el registro de la estepa) es además arquitecta y docente universitaria.

En “La ciudad como colección” Estepalia invita a “re-mirar y re-descubrir mi ciudad desde mis actividades cotidianas me ha permitido incorporar el arte a todos mis días”.

“Los registros en acuarelas de su arquitectura, su patrimonio, sus paisajes, su flora y fauna, especialmente sus aves pasaron, con el tiempo, de hobby a obsesión: coleccionar fragmentos de ciudad”, contó.