Luego del escándalo por la supuesta separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que tendría como tercera en discordia a Eugenia "China" Suárez, la madre del futbolista del Paris Saint-Germain rompió el silencio este martes.

Analía dialogó con Karina Iavícoli, periodista de Intrusos, y aseguró estar muy triste por la situación que se inició el pasado sábado, cuando Wanda publicó en sus historias de Instagram un fuerte mensaje: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!".

“Esto no es así, son dos personas por separado, si él no me llama es porque no quiere, ya es grande y toma sus propias decisiones”, dijo sobre la poca relación que mantiene con su hijo, y dando a entender que la empresaria nada tiene que ver con la situación.

Y agregó, respecto al escándalo: “Quiero cuidarlo y no quiero hablar”.

Según trascendió en las últimas horas, todo se habría iniciado cuando la ex pareja de Maximiliano López le encontró a Icardi mensajes de Telegram con "C.S", China Suárez.

Tras varios días de incertidumbre, este martes el futbolista compañero de Lionel Messi en el club parisino realizó un posteo en Instagram asegurando que el conflicto se había solucionado.

"Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste", rezaba el texto publicado por Icardi junto a dos fotos con Nara.