Problemas para L-Gante: Lo hackearon y podría perder millones de pesos

L-Gante, uno de los músicos argentinos más reconocidos del último tiempo, confirmó que está pasando por un momento bastante complicado.

El cantante de Cumbia 420 comunicó a través de su Instagram que su canal de YouTube fue hackeado. Además, le pidió ayuda a sus fans y reveló la fuerte decisión que tomó a raíz del ciberataque.

"¿Qué onda, gente? Como me hackearon toda la cuenta de YouTube y no quiero esperar a ver si la recupero, todavía, me armé un canal nuevo, así que los invito a todo, ahí, a que se suscriban y me hagan el aguante", pidió L-Gante.

Según se supo, la pérdida de esta cuenta, haría que L-Gante no pueda cobrar gran cantidad de dinero, ya que lo recaudado ahora, será enviado a la cuenta de quien la hackeó. Según se pudo saber, quienes entraban a su canal de YouTube en las últimas horas, se encontraban con una transmisión "en vivo" de Elon Musk, uno de los empresarios más famosos del mundo y dueño de Twitter.

Tras varias horas de preocupación y luego de abrir un nuevo canal para subir todo su material audiovisual desde cero, llegó la esperada noticia. “Recuperamos la cuenta de YouTube, wachín” aseguró L-Gante nuevamente a través de sus historias de Instagram.