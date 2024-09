Tras varios meses de espera, salió a la luz el lineup completo del Lollapalooza 2025, festival que se realiza año a año en Buenos Aires y que en cada edición sorprende con los artistas.

El evento se llevará a cabo los próximos 21, 22 y 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, lugar que es el anfitrión hace varios años donde se combinan tanto el rock como el reggae, la música electrónica y otros géneros destacados.

La novedad pasa por la confirmación de Justin Timberlake, Nathy Peluso, Charlotte de Witte,Tan Biónica, WOS, Foster The People, Shawn Mendes, entre otras figuras muy populares.

Cabe destacar que se cumplirán 10 años de la llegada del Lollapalooza a Argentina, siendo año a año una sorpresa con la llegada de los artistas que prometen romperla durante su participación.

Uno por uno, el lineup completo:

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RÜFUS DU SOL, Tan Bionica, WOS, Benson Boon, Foster The People, Tate McRae, La K’onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte De Witte, Parcels, Teddy Swims, Girl in Red, James Hype, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C., Sepultura, Inhaler, Caribou, JPEGMAFIA, Wave to Earth, BLOND:ISH, Lasso, Barry Can’t Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barret, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, DobleP, Nanpa Básico, Little Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, pablopablo, ARON, Lara Project, Spreen x Matute, Dolly Flackko, Balthvs, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, CENTRAL NORTE CREW: BRYCHTTA + METAL DJ CREW + ETTA!, Juana Aguirre, BB ASUL, Lichi, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan Lopez, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz, La Cintia.