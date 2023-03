Preocupación en Gran Hermano: La producción evalúa cambios para la final y los participantes están en alerta

Gran Hermano regresó a las TV argentina en el 2022 y rompió todos los medidores de rating. Desde octubre del año pasado, los televidentes están pendientes del comportamiento de los jugadores dentro de la casa y, siendo 6 en carrera, se acerca la gran final.

Ahora bien, durante las últimas horas se conocieron nuevos cambios que podrian aparecer para la final del ciclo y se desató un gran escándalo.

Si bien la final sería el 19 de marzo, ahora comenzó a correr el rumor que será el 26 y que no llegarán 4 participantes a la final, sino que solo serán 3. Los hermanitos se encuentran preocupados por el tiempo que se está estirando la final del programa.

Marcos Ginocchio y Nacho Castañares son los únicos dos hombres dentro de la casa y ambos tienen posibilidades de ser finalistas por el cariño del público. En cuanto a las mujeres, el puesto restante se definirá entre Julieta, Camila, La Tora y Romina.

Cabe recordar que durante las últimas horas se desató un gran escándalo con la producción de Gran Hermano por lo que reveló Julieta Poggio. Y es que, la joven bailarina y actriz confesó que para ingresar al programa más visto de la televisión argentina tuvo que hacer algo que no queria.

"La producción me hizo decir algo así como ‘en la casa de GH nunca se sabe’ y qué sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara… pero tampoco me podía negar, ¿qué iba a hacer? ¿Decirles ‘no, no lo digo’?", lanzó filosa Julieta Poggio hace días.