En las últimas horas se investigó la desaparición de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, luego de que su madre denunciara que perdió contacto con ella el pasado 4 de octubre. La presentación se radicó en la Comisaría Vecinal 14 B, en el barrio porteño de Palermo, y derivó en una causa judicial para determinar su ubicación.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia se realizó la noche del miércoles 22 de octubre en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, donde la madre de la artista manifestó su preocupación al no tener noticias ni comunicación con Lourdes desde hace más de dos semanas.

Sin embargo, este jueves en horas del mediodía, la artista apareció con un video en sus redes, donde desmintió la situación, indicó que se encontraba “bien” y agradeció a quienes se preocuparon por ella.

“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, comentó la cantante, visiblemente molesta por la desinformación que circuló. Además, sostuvo: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

En el video, que dura 42 segundos, Lourdes también agradeció a quienes se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero... estoy bien”.

LA PREOCUPACIÓN DE UNA AMIGA DE LOURDES FERNÁNDEZ

Ioja publicó un preocupante mensaje en su cuenta de Instagram: “Dios quiera que zafes del golpeador psicópata”, en referencia a Leandro García Gómez, pareja de la artista, quien fue denunciado hace un tiempo por violencia pero a quien ella decidió perdonar y volver a su lado.

En una fuerte denuncia realizada en el programa Puro Show, Ioja expresó su angustia: “Estoy muy angustiada, está con el golpeador, en la casa de él”. Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante, ella trató de zafar, la golpeó un montón”.

La amiga contó además que vio a Lourdes muy lastimada y no sabe cómo ayudarla: “Vino a casa a dormir, le había golpeado la costilla, no se podía ni mover, le tuve que conseguir diclofenac para que pueda recuperarse. Yo trabajo con ella, la ayudo en un montón de cosas como productora y después se suponía que no iba a regresar, pero cayó de nuevo, fue a la casa del tipo este y ahora está ahí; lo que pasa es que cuando entró la policía ella se fue para la terraza”.

Ioja pidió que le realicen un examen forense porque sospecha que el problema que tiene Lourdes en la garganta no son solo anginas: “Para mí, el golpeador la agarró del cuello y entonces por eso tiene ese problema en la voz que no puede ni hablar”. Tiene moretones, la cabeza totalmente golpeada; le pido al fiscal o al juez que vuelvan a entrar porque ella está ahí en la casa y corre peligro estando con esa persona, este psicópata.

"Ella tiene una debilidad, pero no es culpable de nada, es una víctima de lo que está pasando. Ella tenía toda la energía para hacer el junte de Bandana y este tipo la quiere apagar", concluyó.

¿Cómo detectar situaciones de violencia de género?

La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:

Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.

Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.

Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.

Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.

Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:

Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.

Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.

Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.

Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.

Cambios en la apariencia o higiene personal.

¿Qué hacer en caso de detectar una situación de violencia de género?

Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.

Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.

Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.

Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (organismos de la Red Interinstitucional Local—Oficinas de Género, comisaría de la Mujer, hospital, SAVD).

¿Cuándo y quiénes pueden denunciar?

La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.

Pueden denunciar:

La víctima misma.

Un familiar, amigo o vecino de la víctima.

Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.

La denuncia puede hacerse en:

Comisarías de la Mujer.

Fiscalía.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR