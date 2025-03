La 97ª edición de los Premios Oscar coronó a "Anora" como la gran triunfadora de la noche, llevándose los premios a Mejor Película, Dirección, Actriz, Guion Original y Edición.

En la categoría de actuación, Adrien Brody y Mikey Madison fueron reconocidos por sus papeles protagónicos, mientras que Kieran Culkin y Zoe Saldaña se llevaron los premios a mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.

Lista completa de ganadores de los Oscar 2025

Mejor Película: Anora

Mejor Dirección: Sean Baker (Anora)

Mejor Actriz: Mikey Madison (Anora)

Mejor Actor: Adrien Brody (The Brutalist)

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin (A Real Pain)

Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor Guion Original: Anora

Mejor Guion Adaptado: Conclave

Mejor Cinematografía: The Brutalist

Mejor Edición: Anora

Mejor Música Original: The Brutalist

Mejor Canción Original: "El Mal" (Emilia Pérez)

Mejor Sonido: Dune: Part Two

Mejores Efectos Visuales: Dune: Part Two

Mejor Maquillaje y Peinado: The Substance

Mejor Diseño de Vestuario: Wicked

Mejor Diseño de Producción: Wicked

Mejor Cortometraje: I’m Not a Robot

Mejor Cortometraje Animado: In the Shadow of the Cypress

Mejor Cortometraje Documental: The Only Girl in the Orchestra

Mejor Largometraje Documental: No Other Land

Mejor Película Internacional: Ainda Estou Aqui (Brasil)

Mejor Película Animada: Flow

Con estos resultados, "Anora" se consolidó como la gran ganadora de la noche, mientras que "Dune: Part Two" y "Wicked" también lograron múltiples premios.

Por su parte, Brasil celebró su primer Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional con Ainda Estou Aqui, marcando un hito en la historia del cine de ese país latinoamericano.