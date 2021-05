Estamos próximos a una nueva edición de los Premios Gardel y la organización de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) presentó este viernes, a través de sus redes sociales, la lista de ternados que estarán compitiendo en distintas disciplinas.

Al igual que en ediciones pasadas, el anuncio se llevó a cabo en distintas regiones del país, por medio de 16 periodistas y locutores ubicados, respectivamente, en La Quiaca, Bariloche, San Juan, Puerto Iguazú, Rosario, Mendoza, Córdoba, Salta, Buenos Aires y Lago Argentino.

Asimismo, la ceremonia -cuya fecha no fue confirmada hasta el momento- se realizará en modalidad virtual, como ocurrió el año pasado, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid.

🏆TODOS LOS NOMINADOS

✅Mejor álbum artista pop

Libra, Lali

Tini Tini Tini, Tini

Mi Primer Día Triste, Zoe Gotusso

✅Mejor álbum grupo pop

Paranoia Pop, Bandalos Chinos

Tándem, Mavi Díaz y Germán Dominicé

El reflejo, Rayos Láser

✅Mejor álbum / canción de música urbana / trap

“High Remix”, Maria Becerra feat. Tini & Lola Indigo

Una Niña Inútil, Cazz

“Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36″, Bizarrap, Nathy Peluso

“Colocao”, Nicki Nicole

“Mamichula”, Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

✅Mejor colaboración de música urbana / trap

“Verte”, Nicki Nicole feat. Dread Mar I & Bizarrap

“Goteo (Remix)”, Duki feat. Ronny J, Pablo Chill-E, Capo Plaza, C.R.O, Asan

“Mamichula”, Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

✅Mejor álbum pop alternativo

Existo, Sol Pereyra

Otro Lado, Rosario Ortega

Calambre, Nathy Peluso

✅Mejor álbum canción de autor

Basta de música, Martín Buscaglia

Reset, Celli

Criptograma, Lisandro Aristimuño

✅Mejor álbum en vivo

En Vivo Teatro Gran Rex, Rodrigo Tapari

Mujeres Argentinas, 50 años (En Vivo en el CCK), La Bruja Salguero, Facundo Ramírez

Foro sol, Los auténticos decadentes

✅Mejor álbum artista romántico melódico

Desierto, Germán Barceló

Tal como soy, Dany Vila

60 Años Con la Música ¡Gracias!, Dany Martin

✅Mejor álbum artista de folklore

Abrazo, Luciana Jury

Eterna risa, Bruno Arias

Veinteveinte, Suna Rocha

✅Mejor álbum grupo de folklore

Tierra Mía, Los Tekis

Desde Adentro, Los del Portezuelo

Ahyre, Ahyre

✅Mejor álbum música electrónica

Pleasures, Mo.NA

Venus, Mistol Team

Reworked, Willy Crook

✅Mejor álbum de jazz

Sin Tiempo, Leo Genovese, Mariano Otero, Sergio Verdinelli Malosetti & la

Colonia, Javier Malosetti

Apalap!, Oscar Giunta Supertrío!

✅Mejor álbum de reggae/ska

El presente que soñamos, Kameleba & Don Camel

Continentes, La Estafa Dub

Flores y Burbujas, El Natty Combo

✅Mejor álbum artista de cuarteto

Un Sueño Hecho Realidad, Walter Salinas

Música en cuarentena, Luis Sebastián

Aprender a volar, Magui Olave

✅Mejor álbum grupo de cuarteto

Mundo Streaming, Q’Lokura

Desde El Encierro, Sabroso

El mismo aire, La Konga

✅Mejor álbum banda de sonido cine / televisión

Vilas (Serás Lo Que Debas Ser, O no Serás Nada) (Original Motion Picture Soundtrack), Vandera

The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla

Notas de Paso 4, Ernesto Snajer

✅Mejor álbum instrumental - fusión - world music

Latineses, La Orquestonga

Solo Piano: Reflexiones, Lito Vitale

Hikkikomori, La Chicana

Ingeniería en grabación

La Conquista del Espacio, Gustavo Borner, Phil Levine, Justin Moshkevich, Diego Olivero

Caligaris sinfónico, Pablo Chapur

Como La Cigarra, Facundo Rodriguez

✅Mejor video clip largo

Niguiri Sessions, Director: Niko Sedano

Placer, Director: Emiliano Romero

Almendra I - 50 Años, Director: Diego Latorre