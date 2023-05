Por un picante elogio, L-Gante casi arruina la relación de Romina Uhrig y Walter Festa: "Se olvidó de Wanda"

En los últimos días, L-Gante ha dado mucho que hablar en redes sociales al compartir una salida nocturna que tuvo con Romina Uhrig. A pesar de las sospechas que surgieron a raíz de esto, el cantante de 420 decidió redoblar la apuesta y dedicarle un elogio muy picante a la ex participante de Gran Hermano.

Tras la difusión de una foto juntos que se volvió viral, la ex diputada negó rotundamente cualquier tipo de romance y aclaró que solo mantienen una amistad. A pesar de esto, él no se quedó callado y sorprendió con un mensaje en el que elogió el nuevo look de Romina. Esto generó especulaciones entre sus seguidores, quienes sugieren que podría estar enamorado y haber olvidado a Wanda.

“No bueno. Que el dólar se vaya a $1000, que me importa”, expresa la publicación que L-Gante publicó en su perfil oficial de Facebook, donde se ve una foto de Uhrig luciendo un increíble maquillaje y peinado.

Romina Uhrig rompió el silencio y contó toda la verdad sobre su relación con L-Gante: "Nos juntamos y..."

Al instante, su posteo se colmó de comentarios de sus fanáticos, quienes coincidieron al destacar la belleza de Romina y especularon con que el cantante está enamorado. “La tenés clara, es hermosa Romi”; “¿No era tu amiga?”; “Chau Wanda, hola Romina de GH”; “Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial...”; “Ya se olvidó de Wanda”, escribieron algunos internautas.