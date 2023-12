Polémica en Gran Hermano: la producción tuvo un nuevo "descuido" y mostró a Martín Ku desnudo

A pesar que la producción de Gran Hermano 2023 trata de cuidar al máximo sus “errores”, en los últimos días comenzaron a viralizarse los descuidos que tuvieron al aire.

Esta vez la “víctima” fue Martín Ku, quien convencido de que sus momentos de intimidad no salen al aire, se metió a la ducha sin ropa y una cámara lo captó totalmente desnudo.

El joven de Viedma, Río Negro, estaba de espaldas a la cámaras y mostrando su cola. Ante esta situación, Gran Hermano no cortó la transmisión, sino que cambiaron el foco de la casa. Aunque, lo cierto es que este no es el primer episodio que sucede en esta versión del reality 2023-2024.

La primera fue Catalina Gorostidi, que fue enfocada mientras se limpiaba la zona íntima. Luego siguió Joel Ojeda, a quien poncharon cuando se sacaba el calzoncillo. También existe el caso de Isabel De Negri quien contó que mientras se cambiaba el corpiño escuchó voces detrás del espejo del cuarto de mujeres y se mostró muy molesta.

“Recién yo me estaba cambiando y se escucharon voces que decían ‘Feliz Navidad’ y no sé qué… Decían ‘Isabel está en tetas’ porque yo me estaba cambiando. Ahí los saludé, viste”, fueron sus palabras exactas sobre esta situación.